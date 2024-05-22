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Aqua Mag+В6 (572803) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Aqua Mag+В6
Ціна в місті Київ
від 299,10 грн
Без рецепта
10 шт від 299,10 грн
В наявності в 53 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Рідина
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів