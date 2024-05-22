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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозкуДр. Тайсс Мемо Ефект (Dr. Theiss Memo Effect)

Др. Тайсс Мемо Ефект (Dr. Theiss Memo Effect) (572696) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Др. Тайсс Мемо Ефект (Dr. Theiss Memo Effect)
Ціна в місті Київ
від 184,37 грн
Без рецепта
60 шт від 184,37 грн
В наявності в 432 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку