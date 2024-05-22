Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для зміцнення та профілактики випадіння волоссяДодаткові засобиБальзам проти випадіння волосся Др. Найс (Balm against hair loss Dr.Nice) Бальзам проти випадіння волосся Др. Найс (Balm against hair loss Dr.Nice) (572554) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 135,00 грн Без рецепта 1 шт від 135,00 грн В наявності в 133 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фарміс ЛТД Об'єм 300 мл Косметичні засоби 3.4.2. Додаткові засоби