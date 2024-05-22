Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонБіо веган вода міцелярна (Bio vegane micellar water) Біо веган вода міцелярна (Bio vegane micellar water) (572127) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 249,00 грн Без рецепта 1 шт від 249,00 грн В наявності в 10 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Bio Vegane Cosmetics GmbH Об'єм 150 мл Косметичні засоби 1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон