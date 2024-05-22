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Бабарія засіб сонцезахисний для волосся (Babaria Sunscreen for hair) (572028) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бабарія засіб сонцезахисний для волосся (Babaria Sunscreen for hair)
Ціна в місті Київ
від 260,00 грн
Без рецепта
1 шт від 260,00 грн
В наявності в 36 аптеках
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Виробник
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
3.2.4. Інші додаткові засоби по догляду за волоссям