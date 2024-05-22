Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямІнші додаткові засоби по догляду за волоссямБабарія засіб сонцезахисний для волосся (Babaria Sunscreen for hair) Бабарія засіб сонцезахисний для волосся (Babaria Sunscreen for hair) (572028) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 260,00 грн Без рецепта 1 шт від 260,00 грн В наявності в 36 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ Об'єм 100 мл Косметичні засоби 3.2.4. Інші додаткові засоби по догляду за волоссям