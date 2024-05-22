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Гепаліпон (Hepalipon) (571715) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гепаліпон (Hepalipon)
Ціна в місті Київ
від 490,81 грн
Без рецепта
30 шт від 490,81 грн
В наявності в 28 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура