Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесівВістаментал баланс (Vistamental balance) Вістаментал баланс (Vistamental balance) (571714) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 550,00 грн Без рецепта 20 шт від 550,00 грн В наявності в 56 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник EuBion Corporation Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів