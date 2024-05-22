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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксидантиДГК + Вітамін C (DHQ + Vitamin C)

ДГК + Вітамін C (DHQ + Vitamin C) (571669) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
ДГК + Вітамін C (DHQ + Vitamin C)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
20 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки для розсмоктування
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
5.1. Дієтичні добавки — антиоксиданти