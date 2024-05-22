Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксидантиДГК + Вітамін C (DHQ + Vitamin C) ДГК + Вітамін C (DHQ + Vitamin C) (571669) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 20 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник БіоФлавід Форма випуску Таблетки для розсмоктування Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 5.1. Дієтичні добавки — антиоксиданти