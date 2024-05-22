згідно із загальнодоступними літературними джерелами складові, що входять до складу Біфрен Плюс, мають наступні властивості:

ГАМК

Гамма-аміномасляна кислота (ГАМК) утворюється з глутамату шляхом додавання глутаматдекарбоксилази та вітаміну В 6 , та виділяється в постсинаптичні закінчення нейронів. ГАМК — амінокислота, яка служить основним гальмівним нейромедіатором у мозку та основним гальмівним нейромедіатором у спинному мозку.

Він виконує свою основну функцію в синапсі між нейронами, зв’язуючись із постсинаптичними рецепторами ГАМК, які модулюють іонні канали, гіперполяризуючи клітину та пригнічуючи передачу потенціалу дії.

ГАМК-ергічні нейрони розташовані в гіпокампі, таламусі, базальних гангліях, гіпоталамусі та стовбурі мозку. Баланс між гальмівною передачею нейронів через ГАМК і збудливою передачею нейронів через глутамат є важливим для належної стабільності клітинної мембрани та неврологічної функції. Вважається, що мозкові ланцюги в мигдалеподібному тілі містять гальмівні мережі γ-аміномасляної кислоти-ергічних (ГАМКергічних) інтернейронів, і таким чином цей нейромедіатор відіграє ключову роль у модуляції реакцій тривоги як у нормальному, так і в патологічному стані.

ГАМК може сприятливо впливати на стрес і сон. ГАМК у першу чергу впливає на початок сну та ранні стадії сну, які відбуваються рано вночі (тобто першу фазу нешвидкого сну), але не на стадії сну, які наступають пізніше вночі.

Фолієва кислота

Фолієва кислота (птероїлмоноглутамінова кислота, відома як вітамін В 9 ) — відноситься до групи водорозчинних сполук. Вона перетворюється на тетрагідрофолієву кислоту. Ця сполука проходить декілька реакцій перенесення/метилювання, які важливі для синтезу азотистих основ у ДНК та рибонуклеїновій кислоті (РНК) і необхідні для дозрівання еритроцитів. Фолієва кислота є одним з 8 вітамінів групи В. Усі вітаміни групи В допомагають організму перетворювати їжу (вуглеводи) на паливо (глюкоза), що використовується для виробництва енергії.

Біологічно активною формою є відновлені тетрагідрофолати, які є важливим кофактором у реакціях метилювання, включаючи залежне від вітаміну В 12 утворення метіоніну з гомоцистеїну, а також як носій одновуглецевих ланок, які беруть участь у синтезі пуринів і піримідинів. Дефіцит фолієвої кислоти пов’язаний з мегалобластною анемією, ембріональними дефектами, зокрема дефектами нервової трубки, погіршенням настрою, дратівливістю, безсонням, втомою та когнітивними порушеннями. Вітаміни В 1 , В 6 , В 12 , В 9 (фолієва кислота) і D, холін, залізо та йод мають нейропротекторну дію та покращують інтелектуальну працездатність. Фолієва кислота сприяє фізіологічній роботі мозку та грає роль у психічному та емоційному здоров’ї.

Вітамін С

Вітамін С (L-аскорбінова кислота) також відомий як аскорбінова кислота та дегідроаскорбінова кислота.

Вітамін С є водорозчинним вітаміном, антиоксидантом і необхідним кофактором для біосинтезу колагену, метаболізму карнітину та катехоламіну та засвоєння заліза з їжі. Він також стабілізує вітамін Е та фолієву кислоту, нейтралізує вільні радикали та токсини, а також послаблює запальну реакцію. Вітамін С сприяє виробленню серотоніну, що позитивно позначається на настрої.

Вітамін В 1

В 1 (тіамін) — водорозчинний вітамін. Тіамін поєднується з аденозинтрифосфатом (АТФ) у печінці, нирках і лейкоцитах, утворюючи тіаміндифосфат (також відомий як пірофосфат тіаміну). Ця біологічно активна форма є коферментом у багатьох метаболічних шляхах, включаючи метаболізм вуглеводів (через декарбоксилювання піровиноградної та альфа-кетокислот), а також транскетоляції в пентозомонофосфатному шляху. Тіамін необхідний для метаболізму амінокислот і вуглеводів, а також активний у реакціях генерації енергії. Вітамін В 1 бере участь у ряді функцій в організмі, включаючи підтримку роботи нервової системи, підтримці функціонуванню м’язів (потік електролітів у цих клітинах), бере участь у вуглеводному обміні, у ферментативних процесах та виробництві соляної кислоти, необхідної для травлення. Тіамін позитивно впливає на нервову систему, сприяє відновленню нервових клітин.

В 6 (гііридоксин) — це водорозчинна сполука. Вітамін В 6 є важливим кофактором у багатьох ферментативних реакціях, включаючи метаболізм амінокислот, вуглеводів і ліпідів. Він сприяє синтезу нейромедіаторів, когнітивному розвитку і підтримує імунну функцію через виробництво інтерлейкіну-2 і утворення гемоглобіну.

Гліцин

Гліцин — це найпростіша амінокислота, яка синтезується організмом та є будівельним матеріалом для білка. Як правило, гліцин синтезується з холіну, серину, гідроксипроліну та треоніну шляхом внутрішньоорганного обміну, в якому головним чином задіяні нирки та печінка. Гліцин діє як попередник кількох ключових метаболітів з низькою молекулярною масою, таких як креатин, глутатіон, гем, пурини та порфірини.

Гліцин є одним з основних нейромедіаторів у ЦНС та відіграє важливу роль у регуляції нервової активності. Він має кілька властивостей, які можуть впливати на функціонування нервової системи та працездатність. Заспокійливі властивості: гліцин діє як інгібіторний нейромедіатор, що означає, що він може уповільнювати чи знижувати активність нервових клітин у деяких відділах мозку.

Це може призвести до заспокоєння та зниження відчуття тривоги.

Регуляція сну: гліцин також бере участь у регуляції сну та неспання. Деякі дослідження показують, що гліцин може покращувати якість сну та скорочувати час засинання, а також знижувати рівень неспання у денний час.

Поліпшення когнітивних функцій: деякі дослідження показують, що гліцин може позитивно впливати на когнітивні функції, такі як концентрація, пам’ять та вирішення проблем.

Захист нервової системи: гліцин може мати протекторні властивості щодо нервової системи, допомагаючи захистити нейрони від пошкоджень та чинити антиоксидантну дію.