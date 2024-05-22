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Дуокард (Duocard) (571398) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Дуокард (Duocard)
Ціна в місті Київ
від 460,92 грн
Без рецепта
14 шт від 460,92 грн
В наявності в 57 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
14 шт.
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи