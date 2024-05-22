Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїДзенекс (Dzenex)

Дзенекс (Dzenex) (571328) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Дзенекс (Dzenex)
Ціна в місті Київ
від 231,21 грн
Без рецепта
30 шт від 231,21 грн
В наявності в 94 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії