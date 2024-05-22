згідно загальнодоступних літературних джерел, компоненти, що входять до складу добавки, мають такі властивості:

Екстракт квітів ромашки містить 10-20% ефірної олії, що складається з окремих олій. Основні компоненти ефірної олії, що виділяють із квітів ромашки: альфа-бісаболол, оксиди альфа-бісаболола А і В, матрицин, похідні хамазулена та ацетилену, фенольні сполуки (флавоноїди, апігенін, кверцетин, патулетин у вигляді глюкозидів, і ацетильовані похідні, які мають протизапальні властивості). Ромашка застосовується при різних шлунково-кишкових розладах, таких, як метеоризм, запалення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, діарея, коліки, закачування, нудота та блювання. Заспокоює шлунок і розслаблює м’язи, які переміщують їжу у кишківнику.

Екстракт кореня солодки є джерелом білків, амінокислот, полісахаридів і простих цукрів, мінералів солей (таких як кальцій, фосфор, натрій, калій, залізо, магній, кремній, селен, марганець, цинк і мідь), пектинів, смол, крохмалю, стеринів, також біологічних сполук, таких, як тритерпени, сапоніни (що відповідають за солодкий смак) і флавоноїди. Основною із сполук є гліциризин, який може підвищувати концентрацію простагландинів у травному тракті, сприяючи секреції шлункового слизу. Збільшує секрецію серотоніну і простагландинів в шлунку, що сприяє зменшенню його запалення.

Екстракт листя меліси лікарської містить флавоноїди (кверцитрин, рамноцитрин, лютеолін), поліфенольні сполуки (розмаринова, кавова та протокатехова кислоти), монотерпеноїдний альдегід, монотерпенові глікозиди, трітерпени (урсолова і олеанолінова кислоти, олії та олеанітерпенолова кислота). Біологічно активні речовини стимулюють секрецію шлункового соку, покращують апетит, виявляють спазмолітичну і заспокійливу дію.

Екстракт кореня імбиру – джерело різних хімічних складових, зокрема фенольні сполуки, терпени, полісахариди, ліпіди і органічні кислоти. Основні хімічні речовини: ефірні олії цингіберен, цингіберол, лімонен, цинеол, борнеол, ліналоол, олеорезин, гінгерол, мікро- і макроелементи (цинк, залізо, калій, натрій, солі кальцію, магнію, фосфору). Імбир має велику кількість біологічних функцій, зокрема антиоксидантну, протизапальну, протимікробну та інші. Одна з основних властивостей рослини - це стимуляція апетиту і моторної функції травного тракту. Також сприяє усуненню відчуття тяжкості в шлунку і при нудоті.