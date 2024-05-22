Гастритол пастилки (Gastritol lozenges) (571138) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Гастритол пастилки інструкція із застосування
Характеристика
згідно загальнодоступних літературних джерел, компоненти, що входять до складу добавки, мають такі властивості:
Екстракт квітів ромашки містить 10-20% ефірної олії, що складається з окремих олій. Основні компоненти ефірної олії, що виділяють із квітів ромашки: альфа-бісаболол, оксиди альфа-бісаболола А і В, матрицин, похідні хамазулена та ацетилену, фенольні сполуки (флавоноїди, апігенін, кверцетин, патулетин у вигляді глюкозидів, і ацетильовані похідні, які мають протизапальні властивості). Ромашка застосовується при різних шлунково-кишкових розладах, таких, як метеоризм, запалення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, діарея, коліки, закачування, нудота та блювання. Заспокоює шлунок і розслаблює м’язи, які переміщують їжу у кишківнику.
Екстракт кореня солодки є джерелом білків, амінокислот, полісахаридів і простих цукрів, мінералів солей (таких як кальцій, фосфор, натрій, калій, залізо, магній, кремній, селен, марганець, цинк і мідь), пектинів, смол, крохмалю, стеринів, також біологічних сполук, таких, як тритерпени, сапоніни (що відповідають за солодкий смак) і флавоноїди. Основною із сполук є гліциризин, який може підвищувати концентрацію простагландинів у травному тракті, сприяючи секреції шлункового слизу. Збільшує секрецію серотоніну і простагландинів в шлунку, що сприяє зменшенню його запалення.
Екстракт листя меліси лікарської містить флавоноїди (кверцитрин, рамноцитрин, лютеолін), поліфенольні сполуки (розмаринова, кавова та протокатехова кислоти), монотерпеноїдний альдегід, монотерпенові глікозиди, трітерпени (урсолова і олеанолінова кислоти, олії та олеанітерпенолова кислота). Біологічно активні речовини стимулюють секрецію шлункового соку, покращують апетит, виявляють спазмолітичну і заспокійливу дію.
Екстракт кореня імбиру – джерело різних хімічних складових, зокрема фенольні сполуки, терпени, полісахариди, ліпіди і органічні кислоти. Основні хімічні речовини: ефірні олії цингіберен, цингіберол, лімонен, цинеол, борнеол, ліналоол, олеорезин, гінгерол, мікро- і макроелементи (цинк, залізо, калій, натрій, солі кальцію, магнію, фосфору). Імбир має велику кількість біологічних функцій, зокрема антиоксидантну, протизапальну, протимікробну та інші. Одна з основних властивостей рослини - це стимуляція апетиту і моторної функції травного тракту. Також сприяє усуненню відчуття тяжкості в шлунку і при нудоті.
Рекомендації з вживання
може бути рекомендована лікарем в якості додаткового джерела біологічно активних речовин для підтримки нормальної роботи шлунково-кишкового тракту при станах, що супроводжуються відчуттям важкості у шлунку після прийому їжі, порушенням апетиту, відчуттям голоду, відрижкою, нудотою, здуттям та порушенням дефекації. Біологічно активні речовини, які входять до складу Гастритол пастилки, можуть також виявляти позитивний о вплив на стан слизової оболонки шлунку і дванадцятипалої кишки.
Не є лікарським засобом.
Дієтична добавка не може бути заміною різноманітного і збалансованого раціону харчування та здорового способу життя.
Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: дорослим — по 1 пастилці 3 рази на добу, незалежно від прийому їжі, або споживати по 1 пастилці при ознаках порушення процесу травлення.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.
Рекомендований строк споживання: 3-4 тижні.
Застереження до споживання: не застосовувати при підвищеній індивідуальній чутливості до будь-яких компонентів продукту, вагітним та жінкам в період годування груддю.
Умови зберігання
зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.