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Гастритол пастилки (Gastritol lozenges) (571138) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гастритол пастилки (Gastritol lozenges)
Ціна в місті Київ
від 223,31 грн
Без рецепта
20 шт від 223,31 грн
В наявності в 229 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Пастилки
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ

Гастритол пастилки інструкція із застосування

Характеристика

згідно загальнодоступних літературних джерел, компоненти, що входять до складу добавки, мають такі властивості:
Екстракт квітів ромашки містить 10-20% ефірної олії, що складається з окремих олій. Основні компоненти ефірної олії, що виділяють із квітів ромашки: альфа-бісаболол, оксиди альфа-бісаболола А і В, матрицин, похідні хамазулена та ацетилену, фенольні сполуки (флавоноїди, апігенін, кверцетин, патулетин у вигляді глюкозидів, і ацетильовані похідні, які мають протизапальні властивості). Ромашка застосовується при різних шлунково-кишкових розладах, таких, як метеоризм, запалення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, діарея, коліки, закачування, нудота та блювання. Заспокоює шлунок і розслаблює м’язи, які переміщують їжу у кишківнику.
Екстракт кореня солодки є джерелом білків, амінокислот, полісахаридів і простих цукрів, мінералів солей (таких як кальцій, фосфор, натрій, калій, залізо, магній, кремній, селен, марганець, цинк і мідь), пектинів, смол, крохмалю, стеринів, також біологічних сполук, таких, як тритерпени, сапоніни (що відповідають за солодкий смак) і флавоноїди. Основною із сполук є гліциризин, який може підвищувати концентрацію простагландинів у травному тракті, сприяючи секреції шлункового слизу. Збільшує секрецію серотоніну і простагландинів в шлунку, що сприяє зменшенню його запалення.
Екстракт листя меліси лікарської містить флавоноїди (кверцитрин, рамноцитрин, лютеолін), поліфенольні сполуки (розмаринова, кавова та протокатехова кислоти), монотерпеноїдний альдегід, монотерпенові глікозиди, трітерпени (урсолова і олеанолінова кислоти, олії та олеанітерпенолова кислота). Біологічно активні речовини стимулюють секрецію шлункового соку, покращують апетит, виявляють спазмолітичну і заспокійливу дію.
Екстракт кореня імбиру – джерело різних хімічних складових, зокрема фенольні сполуки, терпени, полісахариди, ліпіди і органічні кислоти. Основні хімічні речовини: ефірні олії цингіберен, цингіберол, лімонен, цинеол, борнеол, ліналоол, олеорезин, гінгерол, мікро- і макроелементи (цинк, залізо, калій, натрій, солі кальцію, магнію, фосфору). Імбир має велику кількість біологічних функцій, зокрема антиоксидантну, протизапальну, протимікробну та інші. Одна з основних властивостей рослини - це стимуляція апетиту і моторної функції травного тракту. Також сприяє усуненню відчуття тяжкості в шлунку і при нудоті.

Рекомендації з вживання

може бути рекомендована лікарем в якості додаткового джерела біологічно активних речовин для підтримки нормальної роботи шлунково-кишкового тракту при станах, що супроводжуються відчуттям важкості у шлунку після прийому їжі, порушенням апетиту, відчуттям голоду, відрижкою, нудотою, здуттям та порушенням дефекації. Біологічно активні речовини, які входять до складу Гастритол пастилки, можуть також виявляти позитивний о вплив на стан слизової оболонки шлунку і дванадцятипалої кишки.
Не є лікарським засобом.
Дієтична добавка не може бути заміною різноманітного і збалансованого раціону харчування та здорового способу життя.
Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: дорослим — по 1 пастилці 3 рази на добу, незалежно від прийому їжі, або споживати по 1 пастилці при ознаках порушення процесу травлення.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.
Рекомендований строк споживання: 3-4 тижні.
Застереження до споживання: не застосовувати при підвищеній індивідуальній чутливості до будь-яких компонентів продукту, вагітним та жінкам в період годування груддю.

Умови зберігання

зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

Гастритол пастилки
Гастритол пастилки пастилки блістер, №20
від 223,31 грн
В наявності в 229 аптеках
Ціни в аптеках
Гастритол пастилки
Гастритол пастилки пастилки блістер, №20
від 223,31 грн
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