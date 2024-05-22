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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиDI Sorb White

DI Sorb White (571118) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
DI Sorb White
Ціна в місті Київ
Без рецепта
20 шт, 0,5 г Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
0,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
14.1. Дієтичні добавки — сорбенти