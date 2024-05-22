Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаАвен Гіалурон актив В3 сироватка (Avene Hyaluron active B3 serum) Авен Гіалурон актив В3 сироватка (Avene Hyaluron active B3 serum) (571054) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 1399,71 грн Без рецепта 1 шт від 1399,71 грн В наявності в 20 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Пьер Фабр Дермо-Косметік Об'єм 30 мл Косметичні засоби 1.6. Антивікова косметика