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Гепато комбі (Hepato combi) (571023) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гепато комбі (Hepato combi)
Ціна в місті Київ
від 120,00 грн
Без рецепта
30 шт від 120,00 грн
В наявності в 52 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура