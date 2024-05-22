Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюДемолан форте Блефаро-гель №1 (Demolan Forte Blepharo gel №1) Демолан форте Блефаро-гель №1 (Demolan Forte Blepharo gel №1) (570909) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 133,07 грн Без рецепта 1 шт від 133,07 грн В наявності в 218 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Голден-Фарм Форма випуску Гель Об'єм 20 мл Косметичні засоби 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою