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Долгіт суглоби (Dolgit joints) (570889) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Долгіт суглоби (Dolgit joints)
Ціна в місті Київ
від 815,98 грн
Без рецепта
30 шт від 815,98 грн
В наявності в 688 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату