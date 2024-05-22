Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівВіста Магніт B6 (Vista Magnit B6) Віста Магніт B6 (Vista Magnit B6) (570658) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 495,00 грн Без рецепта 60 шт від 495,00 грн В наявності в 101 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Erba Vita Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів