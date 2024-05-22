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Віста Магніт B6 (Vista Magnit B6) (570658) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Віста Магніт B6 (Vista Magnit B6)
Ціна в місті Київ
від 495,00 грн
Без рецепта
60 шт від 495,00 грн
В наявності в 101 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів