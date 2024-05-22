Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозкуГінкго білоба преміум форте 80 (Ginkgo biloba premium forte 80) Гінкго білоба преміум форте 80 (Ginkgo biloba premium forte 80) (570437) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 30 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Беркана Плюс Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку