Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТГастріджен (Gastrigen) Гастріджен (Gastrigen) (570428) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 30 шт, 10000 ОД Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник SC Balkan Pharmaceutical with LLC Форма випуску Капсули Дозування 10000 ОД Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ