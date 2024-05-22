Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняАлтея класична (Althea classic) Алтея класична (Althea classic) (570172) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 48,76 грн Без рецепта 1 шт від 48,76 грн В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Беркана Плюс Форма випуску Сироп Об'єм 200 мл Дієтичні добавки 7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання