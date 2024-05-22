Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозногоВенопрокт (Venoproct)

Венопрокт (Venoproct) (570134) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Венопрокт (Venoproct)
Ціна в місті Київ
від 63,87 грн
Без рецепта
30 шт, 250 мг від 63,87 грн
В наявності в 25 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
250 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного