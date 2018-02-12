засіб акарицидний Аллервег спрей для елімінації алергенів призначений для захисту від шкідливого впливу алергенів, наявних у домашньому пилу: алергенів кліщів домашнього пилу, пилку, алергенів від домашніх тварин, грибку та плісняви.

Засіб акарицидний Аллервег спрей для елімінації алергенів використовується для обробки зон скупчення інгаляційних алергенів — постільної білизни, ковдр, подушок, матраців, м’яких меблів, пледів та килимів, штор, м’яких іграшок, дитячих автомобільних крісел та оббивки салонів автомобілів, ліжечок та підстилок домашніх тварин. Він нейтралізує алергени домашнього пилу, змінюючи їхню хімічну структуру та зв’язуючи розпилені у повітрі алергени. Як результат, це зменшує концентрацію алергенів у повітрі, що вдихається, та покращує загальне самопочуття хворих на алергію. Ефективність клінічно доведена.

Аллервег спрей для елімінації алергенів захищає від шкідливого впливу алергенів домашнього пилу, сприяє зменшенню вираженості симптомів алергії та покращенню загального самопочуття. Аллервег спрей рекомендований до використання як складова частина заходів профілактики алергії.

Аллервег спрей:

• нейтралізує алергени;

• зв’язує розпилені у повітрі алергени;

• знижує ризик вдихання алергенів.

Аллервег спрей:

• підтримує терапію симптомів алергії при БА, атопічному дерматиті, алергічному риніті;

• перешкоджає розвитку та сприяє зменшенню проявів алергії;

• зменшує необхідність прийому антиалергічних засобів.

Рекомендовано застосовувати Аллервег спрей для обробки зон накопичення інгаляційних алергенів, якщо:

• у дітей та дорослих є спадкова схильність до алергії — у комплексі заходів захисту від появи алергії;

• у дорослих та дітей є прояви перших симптомів алергії — у комплексі заходів запобігання прогресуванню захворювання;

• у дорослих та дітей є виражені симптоми алергії — у комплексі заходів для захисту від прогресування захворювання та розвитку його ускладнень, для покращення якості життя пацієнтів з алергією;

• ви турбуєтесь про чистоту житлового простору, особливо у зонах, призначених для сну та відпочинку.

Аллервег спрей:

• не залишає плям;

• має нейтральний запах;

• простий та безпечний у використанні.

Безпека використання та тривалість дії

У виробництві Аллервег спрей використовується інноваційна технологія мікроенкапсуляції (ТЕХНОЛОГІЯ ПОВІЛЬНОГО ВИПУСКУ/SLOW RELEASE TECHNOLOGY). Вона забезпечує контрольоване і пролонговане у часі вивільнення потрібної для нейтралізації алергенів кількості компонентів через стінки полімерних мікрокапсул, розпилених у зоні нанесення. Отже ефективність Аллервег спрей зберігається впродовж 6 міс, а кількість активних компонентів, що вивільняється водночас, безпечна для людей та тварин. Аллервег спрей пройшов тестування на токсичність, дерматологічне тестування.

Під час клінічних досліджень було доведено, що кожне використання Аллервег спрей в оселі людей з алергією сприяє суттєвому зниженню концентрації алергенів кліщів домашнього пилу, покращенню стану та зменшенню застосування засобів проти алергії.

У оселях 89,9% пацієнтів встановлене суттєве зниження концентрації алергену кліщів домашнього пилу Der p 1 (саме Der p 1 є основною причиною розвитку симптомів алергії).

У 89,1% пацієнтів, які проживають у цих оселях і, ймовірно, мають алергію на кліщів домашнього пилу, встановлене значне покращення загального самопочуття.

60,9% пацієнтів зауважили зменшення вираженості симптомів алергічного риніту.

У 64,1% пацієнтів спостерігалось зменшення вираженості симптомів алергії та зменшення застосування протиалергічних засобів.

У групі пацієнтів, що брали участь у дослідженні, використання Аллервег спрей не спричинило жодних небажаних реакцій.

Кліщі домашнього пилу, комахи, сліди життєдіяльності домашніх тварин, спори грибів та пилкові алергени — всі вони можуть знаходитися у домашньому пилу. Разом із повітрям, що вдихається, ці алергени потрапляють у дихальні шляхи та спричиняють подразнення епітелію слизової оболонки респіраторного тракту. Контакт з алергенами домашнього пилу може стати тригером для розвитку розладів дихання (алергічний риніт), зокрема і таких серйозних захворювань, як БА, алергічний кон’юнктивіт та атопічний дерматит.

1 g (г) пилу з матрацу може містити до 100 000 кліщів.

Найбільший несприятливий вплив справляють такі алергени.

Кліщі домашнього пилу. Найбільше медичне значення мають алергени кліщів Der p 1 та Der f 1. Джерелом цих алергенів є випорожнення кліщів домашнього пилу, які вільно літають у повітрі. Алергени кліщів домашнього пилу спричиняють цілорічні симптоми алергії: алергічний риніт, БА, атопічний дерматит та алергічний кон’юнктивіт.

Домашні тварини. Алергени від домашніх тварин, наявні в домашньому пилу, є причиною алергії щонайменше у 15–30% випадків. Найпоширеніші алергени — це котячий алерген Fel d 1 (утероглобулін) з вираженими сенсибілізувальними властивостями. Собачі алергени Can f 1 та алергени кроликів Ory c 1 також значущі з медичного погляду. Вони є в слині, епітелії та сечі цих домашніх тварин.

Гриби та пліснява. За сприятливої вологості та температури гриби (Candida) і пліснява можуть зростати в квартирах та створювати серйозний ризик для здоров’я. У сенсибілізованих осіб алергени грибів можуть призводити до контактних алергічних реакцій, інфекцій або ж захворювань верхніх дихальних шляхів. Найбільш розповсюджені види плісняви — це Cladosporium hebratum, джерело алергенів Сla h 1. Висока концентрація алергенів грибів, що належать до родини Alternaria, може призводити до розвитку БА.