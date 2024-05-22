Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїГліцострес преміум (Glitsostress premium) Гліцострес преміум (Glitsostress premium) (570016) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 20 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії