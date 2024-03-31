Цільова група (популяція). Діти від 6 міс та дорослі.

Спосіб застосування

Перед першим використанням зняти стопер з флакону.

Використовувати 2 рази на добу — вранці і ввечері. За необхідності кратність прийому може бути збільшена. Тривалість використання визначають індивідуально.

Використання дітьми повинно проходити під наглядом або за допомогою дорослих.

Спосіб застосування для дорослих:

1) перед початком процедури слід вимити руки з милом та обережно звільнити носові ходи від секрету швидким різким видихом через ніс, блокуючи при цьому один носовий хід пальцем;

2) зняти захисний ковпачок з флакону, вставити наконечник в носовий хід і виконати 2–4 впорскування (дихати при цьому слід через рот або затримати дихання на вдиху), при впорскуванні у правий носовий хід голова має бути закинута трохи назад та нахилена ліворуч і, навпаки, голова має бути нахилена праворуч при впорскуванні спрею у лівий носовий хід;

3) повторити для іншого носового ходу;

4) очистити за допомогою чистої серветки наконечник флакону і встановити захисний ковпачок;

5) після впорскування спрею бажано побути в положенні лежачи із закинутою назад головою протягом 2 хв, після чого звільнити носові ходи від розрідженого секрету.

Спосіб застосування для дітей:

1) перед початком процедури слід вимити руки з милом та обережно звільнити носові ходи дитини від секрету;

2) зняти захисний ковпачок з флакону, вставити наконечник в носовий хід (дійте обережно щоб уникнути травмування) і виконати 2–4 впорскування (при цьому слід запропонувати дитині дихати через рот або затримати дихання на вдиху), при впорскуванні у правий носовий хід голова дитини має бути закинута трохи назад та нахилена ліворуч і, навпаки, голова дитини має бути нахилена праворуч при впорскуванні спрею у лівий носовий хід;

3) повторити для іншого носового ходу;

4) очистити за допомогою чистої серветки наконечник флакону і встановити захисний ковпачок;

5) після впорскування спрею дитині бажано побути в положенні лежачи із закинутою назад головою протягом 2 хв, після чого слід посадити дитину, щоб вона тримала голову прямо, та допомогти їй звільнити носові ходи від розрідженого секрету.