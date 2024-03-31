Snotty (Снотті) спрей назальний (Snotty spray nasal) (569902) - інструкція із застосування Медичні вироби
Snotty інструкція із застосування
Характеристика
Snotty (Снотті) — назальний спрей, що очищує носові ходи і пазухи, усуваючи забруднюючі і подразнюючі речовини. Snotty (Снотті) швидко усуває закладеність носа при респіраторних інфекціях верхніх дихальних шляхів та алергіях.
Ксилітол є основним компонентом медичного виробу. В умовах зниження pH він стабілізує білкові структури клітин. Завдяки осмолітичним властивостям регулює сольовий обмін на поверхні слизової оболонки носа та носоглотки. Висока концентрація ксилітолу (12%) ускладнює адгезію (прилипання) мікроорганізмів до клітин слизової оболонки, перешкоджає утворенню біоплівок, чинить антимікробний вплив на деякі види патогенів.
Ксилітол розріджує і полегшує виведення слизу, утримує вологу, завдяки чому зволожує та заспокоює подразнену слизову оболонку носа, полегшує дихання та покращує якість сну у пацієнтів із гострим та хронічним перебігом інфекційних та алергічних захворювань порожнини носа, придаткових пазух і носоглотки. Наявність ксилітолу обумовлює солодкий смак.
Концентрація компонентів медичного виробу обумовлює гіперосмолярність розчину, завдяки чому він допомагає виводити надлишок вологи та усувати набряк слизової оболонки носових ходів та пазух.
Складові медичного виробу не вступають в реакції з організмом людини та є інертними щодо нього, не чинять фармакологічної, імунобіологічної та метаболічної дії.
Нестерильно.
Показання Snotty
Як додатковий засіб при інфекційних та алергічних захворюваннях порожнини носа, придаткових пазух і носоглотки.
Як засіб, що сприяє видаленню назального секрету та усуненню закладеності носа при утрудненому носовому диханні.
Для щоденної гігієни порожнини носа.
Рекомендації по використанню
Цільова група (популяція). Діти від 6 міс та дорослі.
Спосіб застосування
Перед першим використанням зняти стопер з флакону.
Використовувати 2 рази на добу — вранці і ввечері. За необхідності кратність прийому може бути збільшена. Тривалість використання визначають індивідуально.
Використання дітьми повинно проходити під наглядом або за допомогою дорослих.
Спосіб застосування для дорослих:
1) перед початком процедури слід вимити руки з милом та обережно звільнити носові ходи від секрету швидким різким видихом через ніс, блокуючи при цьому один носовий хід пальцем;
2) зняти захисний ковпачок з флакону, вставити наконечник в носовий хід і виконати 2–4 впорскування (дихати при цьому слід через рот або затримати дихання на вдиху), при впорскуванні у правий носовий хід голова має бути закинута трохи назад та нахилена ліворуч і, навпаки, голова має бути нахилена праворуч при впорскуванні спрею у лівий носовий хід;
3) повторити для іншого носового ходу;
4) очистити за допомогою чистої серветки наконечник флакону і встановити захисний ковпачок;
5) після впорскування спрею бажано побути в положенні лежачи із закинутою назад головою протягом 2 хв, після чого звільнити носові ходи від розрідженого секрету.
Спосіб застосування для дітей:
1) перед початком процедури слід вимити руки з милом та обережно звільнити носові ходи дитини від секрету;
2) зняти захисний ковпачок з флакону, вставити наконечник в носовий хід (дійте обережно щоб уникнути травмування) і виконати 2–4 впорскування (при цьому слід запропонувати дитині дихати через рот або затримати дихання на вдиху), при впорскуванні у правий носовий хід голова дитини має бути закинута трохи назад та нахилена ліворуч і, навпаки, голова дитини має бути нахилена праворуч при впорскуванні спрею у лівий носовий хід;
3) повторити для іншого носового ходу;
4) очистити за допомогою чистої серветки наконечник флакону і встановити захисний ковпачок;
5) після впорскування спрею дитині бажано побути в положенні лежачи із закинутою назад головою протягом 2 хв, після чого слід посадити дитину, щоб вона тримала голову прямо, та допомогти їй звільнити носові ходи від розрідженого секрету.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого компоненту медичного виробу.
Побічна дія
Реакції підвищеної чутливості, подразнення або набряк слизової оболонки порожнини носа.
У разі виникненні будь-яких побічних реакцій слід негайно припинити використання медичного виробу та повідомити лікаря і виробника.
Особливості застосування
Обмеження, запобіжні заходи та застереження
– Використовуйте Snotty (Снотті) відповідно до інструкції із застосування. Не використовуйте іншими способами, ніж викладені в цій інструкції із застосування медичного виробу. Проконсультуйтеся з лікарем перед застосуванням, якщо у Вас є питання.
– Не використовуйте один і той же флакон для декількох пацієнтів. Використання одного флакону більш ніж однією людиною може викликати поширення інфекції.
– Не використовуйте одночасно з іншими засобами для інтраназального введення. При необхідності інтраназального застосування іншого медичного виробу або лікарського засобу слід зробити проміжок між їх використанням не менше 15 хв.
– Не нагрівайте флакон. При зберіганні в холодильнику перед застосуванням при необхідності слід витримати виріб протягом 15–30 хв при кімнатній температурі.
– Не змішуйте з будь-якими розчинами, лікарськими засобами, тощо.
– Відсутні доступні клінічні дані щодо ефективності та переносимості медичного виробу у період вагітності та годування груддю. Цій категорії пацієнтів слід проконсультуватися з лікарем перед застосуванням медичного виробу.
– Пакування медичного виробу містить невеликі пластикові деталі, які можуть проковтнути маленькі діти. Щоб уникнути небезпеки аспірації, медичний виріб слід зберігати у недоступному для дітей місці.
– Перед використанням медичного виробу перевірте цілісність упаковки і термін придатності. Не використовуйте виріб при пошкодженні первинної упаковки або якщо закінчився термін придатності.
– Утилізувати відповідно до місцевих вимог з утилізації відходів.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Несумісність. Не виявлено.
Умови зберігання
Зберігати в онригінальній упаковці у захищеному від сонячних променів місці при температурі до 25 °C. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Термін придатності після відкриття упаковки — 6 міс.