Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела амінокислотАмінофід (Aminofid)

Амінофід (Aminofid) (569728) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Амінофід (Aminofid)
Ціна в місті Київ
від 488,40 грн
Без рецепта
20 шт від 488,40 грн
В наявності в 185 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
2.5. Дієтичні добавки — джерела амінокислот