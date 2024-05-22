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Аркескін (Arkeskin) (569443) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Аркескін (Arkeskin)
Ціна в місті Київ
від 966,25 грн
Без рецепта
1 шт від 966,25 грн 1 шт від 1168,12 грн 1 шт від 833,66 грн 1 шт від 833,66 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 28 аптеках
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
1.6. Антивікова косметика 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте