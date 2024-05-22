Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозкуВазолайф-С (Vasolife-S) Вазолайф-С (Vasolife-S) (569215) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 400,18 грн Без рецепта 20 шт від 400,18 грн В наявності в 267 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Бовіос Фарм Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку