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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозкуВазолайф-С (Vasolife-S)

Вазолайф-С (Vasolife-S) (569215) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вазолайф-С (Vasolife-S)
Ціна в місті Київ
від 400,18 грн
Без рецепта
20 шт від 400,18 грн
В наявності в 267 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку