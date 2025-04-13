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Засоби по догляду за нігтями
Сос нейл рескью гель для потовщення нігтів з кальцієм (Sos nail rescue gel for thickening nails with calcium)
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від
236,50
грн
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Характеристики
Виробник
Бласс
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
11 мл
Косметичні засоби
3.5. Засоби по догляду за нігтями
Реєстрація
12.2-18-3/5690 від 17.05.2023
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
236,50
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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