дієтична добавка до раціону харчування — додаткове джерело біологічно активних речовин олії насіння чорного кмину, вітаміну D 3 та цинку, які:

• сприяють належному функціонуванню імунної системи;

• сприяють захисту клітин від шкідливого впливу вільних радикалів.

Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для споживання: дорослим по 1 капсулі 1 раз на добу під час вживання їжі, запиваючи водою.

Тривалість споживання: 4–8 тижнів. Більш тривале споживання узгоджується з лікарем.

За рекомендацією лікаря рекомендована добова порція дієтичної добавки та тривалість курсу споживання можуть бути змінені індивідуально.

Застереження щодо споживання: підвищена чутливість до компонентів дієтичної добавки, гіперчутливість до вітаміну D та прояви інтоксикації вітаміном D; виражені порушення функції нирок, сечокам’яна хвороба, підвищений вміст кальцію і/або фосфору в крові, активні форми туберкульозу легенів, саркоїдоз. Оскільки дієтична добавка містить олію кмину не рекомендується вживати при гострому або хронічному панкреатиті, холециститі, жовчнокам’яній і сечокам’яної хворобах, жінкам у період вагітності та годування груддю.

Не перевищувати рекомендовану порцію для щоденного споживання.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не вживати після строку придатності зазначеного на упаковці.

Перед споживанням необхідно проконсультуватися з лікарем.

Не є лікарським засобом.