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Гастрихелп (Gastrihelp) (568802) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гастрихелп (Gastrihelp)
Ціна в місті Київ
від 115,00 грн
Без рецепта
20 шт від 115,00 грн 20 шт від 114,00 грн 20 шт від 114,00 грн
В наявності в 50 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки жувальні
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ