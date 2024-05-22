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Герба дент (Herba dent) (568743) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Герба дент (Herba dent)
Ціна в місті Київ
від 125,00 грн
Без рецепта
1 шт від 125,00 грн
В наявності в 58 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Розчин для полоскання
Об'єм
160 мл
Дієтичні добавки
15.2. Дієтичні добавки, що сприяють підтриманню функції зубів, пародонту, слизової оболонки порожнини рота