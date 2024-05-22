Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки, що сприяють підтриманню функції зубів, пародонту, слизової оболонки порожнини ротаГерба дент (Herba dent) Герба дент (Herba dent) (568743) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 125,00 грн Без рецепта 1 шт від 125,00 грн В наявності в 58 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Віола Форма випуску Розчин для полоскання Об'єм 160 мл Дієтичні добавки 15.2. Дієтичні добавки, що сприяють підтриманню функції зубів, пародонту, слизової оболонки порожнини рота