Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаІнші засоби по догляду за порожниною ротаГерба дент (Herba dent) Герба дент (Herba dent) (568737) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 120,00 грн Без рецепта 1 шт від 120,00 грн В наявності в 62 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Віола Форма випуску Гель для ясен Вага 20 г Косметичні засоби 4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота