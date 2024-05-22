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Герба дент (Herba dent) (568737) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Герба дент (Herba dent)
Ціна в місті Київ
від 120,00 грн
Без рецепта
1 шт від 120,00 грн
В наявності в 62 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Гель для ясен
Вага
20 г
Косметичні засоби
4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота