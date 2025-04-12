Додаткові засоби

Олія для волосся аюрведична (Ayurvedic hair oil)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
Олія для волосся аюрведична "Олія амла та мигдаль" (для росту волосся)
Олія для волосся аюрведична "Олія амла та мигдаль" (для росту волосся)
100 мл №1
Триюга-ОМ
від 84,14 грн
в 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Олія для волосся аюрведична "Чамелі та корінь імбиру" (зміцнення та відновлення)
Олія для волосся аюрведична "Чамелі та корінь імбиру" (зміцнення та відновлення)
100 мл №1
Триюга-ОМ
від 86,26 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Ціни в Київ
від 86,26 грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Триюга-ОМ
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби