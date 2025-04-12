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Олія для волосся аюрведична (Ayurvedic hair oil)
2 препарати
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Олія для волосся аюрведична "Олія амла та мигдаль" (для росту волосся)
100 мл №1
Триюга-ОМ
від
84,14
грн
в 3 аптеках інших міст
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Олія для волосся аюрведична "Чамелі та корінь імбиру" (зміцнення та відновлення)
100 мл №1
Триюга-ОМ
від
86,26
грн
в 1 аптеці
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Ціни в
Київ
від
86,26
грн
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Характеристики
Виробник
Триюга-ОМ
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
3.4.2. Додаткові засоби
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