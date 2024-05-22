Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам-кондиціонер для волосся Триюга (Balm-conditioner for hair Triuga) Бальзам-кондиціонер для волосся Триюга (Balm-conditioner for hair Triuga) (568711) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 221,12 грн Без рецепта 1 шт від 221,12 грн 1 шт від 220,96 грн 1 шт від 221,76 грн В наявності в 3 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Триюга-ОМ Об'єм 1000 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери) 3.4.2. Додаткові засоби