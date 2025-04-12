Інший медичний одяг

Сорочка для породіллі Славна стерильна (Shirt for childbirth Slavna sterile)

СОРОЧКА ДЛЯ ПОРОДІЛЛІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНАЯ розмір L (50-52) смс 35 г/м2 №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 60,50 грн
В 3 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Технокомплекс
Форма випуску
Розмір l (50-52)
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби