Київ
Про товар
Ціни
Інший медичний одяг
Сорочка для породіллі Славна стерильна (Shirt for childbirth Slavna sterile)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
60,50
грн
В 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Технокомплекс
Форма випуску
Розмір l (50-52)
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Інший медичний одяг
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
60,50
грн
В 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню