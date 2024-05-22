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Б-50 комплекс (B-50 COMPLEX) (568499) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Б-50 комплекс (B-50 COMPLEX)
Ціна в місті Київ
від 329,00 грн
Без рецепта
30 шт від 329,00 грн
В наявності в 116 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів