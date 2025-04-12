Дієтичні добавки для нормалізації функції зору

Окулара макс (Oculara max)

Окулара макс капсули блістер №30
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 180,98 грн
В 26 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Tactus Nutrasciences LLP
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки