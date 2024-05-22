Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залозиАльфапрост (Alfaprost) Альфапрост (Alfaprost) (568450) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 451,16 грн Без рецепта 60 шт від 451,16 грн В наявності в 325 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Tactus Nutrasciences LLP Форма випуску Таблетки, вкриті плівковою оболонкою Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 10.2. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залози