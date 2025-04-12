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Лосьйон Азелоджі (Azelogy lotion)
2 препарати
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Лосьйон Azelogy 10% з азелаїновою кислотою
100 мл №1
Elegant Cosmed Pvt. Ltd.
від
775,00
грн
в 14 аптеках
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Лосьйон Azelogy 5% з азелаїновою кислотою
100 мл №1
Elegant Cosmed Pvt. Ltd.
від
583,00
грн
в 11 аптеках інших міст
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Ціни в
Київ
від
775,00
грн
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Характеристики
Виробник
Elegant Cosmed Pvt. Ltd.
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою
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