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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектомГерба Нефрон (Gerba Nephron)

Герба Нефрон (Gerba Nephron) (568390) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Герба Нефрон (Gerba Nephron)
Ціна в місті Київ
від 150,00 грн
Без рецепта
30 шт від 150,00 грн
В наявності в 71 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
10.1. Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом