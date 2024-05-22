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Евколін (Eucolin) (568385) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Евколін (Eucolin)
Ціна в місті Київ
від 47,00 грн
Без рецепта
18 шт від 47,00 грн 18 шт від 46,00 грн 18 шт від 90,00 грн
В наявності в 122 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Льодяники
Кількість штук в упаковці
18 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання