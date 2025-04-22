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Евколін (Eucolin)
Евколін (Eucolin)
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
313.2 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
323.8 км
Евколін льодяники №18
Prason food
45,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
45,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
336.5 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
339.1 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
339.8 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
339.9 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
340.5 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
341.8 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
383.0 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
397.2 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
Забронювати
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
398.0 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
Забронювати
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
Забронювати
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
398.4 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
Забронювати
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
404.2 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
406.9 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
407.2 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
Забронювати
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 13-А
407.5 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
Забронювати
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
407.6 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
408.2 км
Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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Евколін льодяники №18
Prason food
90,00
грн
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