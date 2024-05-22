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Аскорбінова кислота (Ascorbic acid) (568059) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Аскорбінова кислота (Ascorbic acid)
Ціна в місті Київ
від 55,00 грн
Без рецепта
200 шт, 25 мг від 55,00 грн
В наявності в 10 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Драже
Дозування
25 мг
Кількість штук в упаковці
200 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин