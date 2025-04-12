Спостереження.

Щоб покращити відстеження препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора (Г-КСФ), торгова назва введеного лікарського засобу повинна бути чітко записана в картці пацієнта. Обмежені клінічні дані свідчать про порівнянний вплив пегфілграстиму та філграстиму на час відновлення тяжкої нейтропенії у пацієнтів із гострою мієлоїдною лейкемією (ГМЛ) de novo (див. розділ «Фармакодинаміка»). Однак довгострокові ефекти пегфілграстиму не були встановлені при ГМЛ, тому його слід застосовувати з обережністю цій категорії пацієнтів.

Гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор може сприяти росту мієлоїдних клітин in vitro, і подібні ефекти можуть спостерігатися на деяких немієлоїдних клітинах in vitro. Безпеку та ефективність застосування пегфілграстиму пацієнтам з мієлодиспластичним синдромом, хронічною мієлолейкемією та пацієнтам із вторинним ГМЛ не досліджували, тому його не слід застосовувати таким пацієнтам. З особливою обережністю слід відрізняти діагноз бластної трансформації хронічного мієлоїдного лейкозу від гострого мієлолейкозу.

Безпека та ефективність застосування пегфілграстиму пацієнтам віком < 55 років із новоутвореною ГМЛ із цитогенетикою t (15;17) не встановлені.

Не досліджували безпеку та ефективність застосування пегфілграстиму пацієнтам, які отримували хіміотерапію у високих дозах. Цей лікарський засіб не слід застосовувати для збільшення дози цитотоксичної хіміотерапії понад встановлені режими дозування. Побічні явища з боку легень

Повідомлялося про побічні реакції з боку легень, зокрема інтерстиціальну пневмонію, після введення Г-КСФ. Пацієнти з недавнім легеневим інфільтратом або пневмонією можуть мати вищий ризик (див. розділ «Побічні реакції»). Поява легеневих симптомів, таких як кашель, лихоманка та задишка, у поєднанні з рентгенологічними ознаками легеневих інфільтратів, а також погіршення легеневої функції разом зі збільшенням кількості нейтрофілів можуть бути попередніми ознаками гострого респіраторного дистрес-синдрому. За таких обставин застосування пегфілграстиму слід припинити та призначити відповідне лікування (див. розділ «Особливості застосування»). Гломерулонефрит

Повідомлялося про гломерулонефрит у пацієнтів, які отримували філграстим і пегфілграстим. Як правило, випадки гломерулонефриту зникали після зменшення дози або відміни філграстиму та пегфілграстиму. Рекомендується моніторинг аналізу сечі. Синдром капілярного витоку

Повідомлялося про синдром капілярного витоку після введення Г-КСФ, який характеризується гіпотензією, гіпоальбумінемією, набряком і гемоконцентрацією. Пацієнти, у яких виникають симптоми синдрому капілярного витоку, повинні перебувати під ретельним наглядом і отримувати стандартне симптоматичне лікування, яке може включати потребу в інтенсивній терапії (див. розділ «Побічні реакції»).

Спленомегалія і розрив селезінки

Після введення пегфілграстиму повідомлялося про зазвичай безсимптомні випадки спленомегалії та випадки розриву селезінки, у т. ч. летальні (див. розділ «Особливості застосування»). Тому слід ретельно контролювати розмір селезінки (наприклад, клінічне обстеження, ультразвукове дослідження). Діагноз розриву селезінки слід розглядати у пацієнтів, які повідомляють про біль у верхній лівій частині живота або у плечі. Тромбоцитопенія і анемія

Лікування лише пегфілграстимом не виключає тромбоцитопенії та анемії, оскільки мієлосупресивна хіміотерапія в повній дозі проводиться за встановленою схемою. Рекомендується регулярний моніторинг кількості тромбоцитів і гематокриту. Необхідно дотримуватися особливої обережності при призначенні окремих або комбінованих хіміотерапевтичних засобів, які, як відомо, спричиняють тяжку тромбоцитопенію. Мієлодиспластичний синдром і гострий мієлоїдний лейкоз у хворих на рак молочної залози та легень

У постмаркетингових обсерваційних дослідженнях застосування пегфілграстиму у поєднанні з хіміотерапією та/або променевою терапією асоціювалося з розвитком мієлодиспластичного синдрому (МДС) і гострого мієлоїдного лейкозу (ГМЛ) у пацієнтів з раком молочної залози та легень (див. розділ «Побічні реакції»). Необхідний моніторинг стану пацієнтів з раком молочної залози та легень щодо появи ознак та симптомів МДС/ГМЛ.

Помилка в прийомі ліків внаслідок несправності пристрою

Існує ризик помилки в прийомі лікарського засобу, зокрема введення часткової дози або неотримання дози пегфілграстиму, у разі несправності пристрою або несправності внутрішнього ін’єктора (попередньо наповненого шприца). У такому разі ризик розвитку таких явищ, як нейтропенія, фебрильна нейтропенія та/або інфекція, у пацієнтів може бути вищим, ніж у разі правильного введення дози. Медичний працівник повинен переконатися, що пацієнт пройшов належне навчання щодо користування шприцом-ін’єктором (попередньо наповненим шприцом) та розуміє, що у разі підозри на збій або несправність пристрою пацієнт повинен негайно повідомити про це медичного працівника, оскільки йому може бути потрібна заміна дози.

Серпоподібноклітинна анемія

Серпоподібноклітинний криз був пов’язаний із застосуванням пегфілграстиму пацієнтам із серпоподібноклітинною ознакою або серпоподібноклітинною анемією (див. розділ «Побічні реакції»). Тому лікарям слід з обережністю призначати пегфілграстим пацієнтам із серпоподібноклітинною ознакою або серпоподібноклітинною анемією, слідкувати за відповідними клінічними параметрами та лабораторним статусом і бути уважними до можливого зв’язку застосування цього препарату зі збільшенням селезінки та вазооклюзійним кризом.

Лейкоцитоз

Кількість лейкоцитів 100 × 109/л або більше спостерігалася менш ніж у 1% пацієнтів, які отримували пегфілграстим. Повідомлень про побічні явища, безпосередньо пов’язані з таким ступенем лейкоцитозу, не було. Таке підвищення кількості лейкоцитів є тимчасовим, зазвичай спостерігається через 24–48 годин після введення та відповідає фармакодинамічним ефектам цього лікарського засобу. З огляду на клінічні ефекти та можливість лейкоцитозу під час терапії через регулярні проміжки часу слід проводити підрахунок лейкоцитів. Якщо кількість лейкоцитів перевищує 50 × 109/л після очікуваного найнижчого рівня, слід негайно припинити застосування цього препарату. Гіперчутливість

У пацієнтів, які отримували пегфілграстим, повідомлялося про випадки гіперчутливості, включаючи анафілактичні реакції, що виникали під час початкового або подальшого лікування. Рекомендовано назавжди припинити застосування пегфілграстиму пацієнтам із клінічно значущою гіперчутливістю. Не слід призначати лікарський засіб пацієнтам з гіперчутливістю до пегфілграстиму або філграстиму в анамнезі. Якщо виникає серйозна алергічна реакція, слід призначити відповідну терапію з ретельним спостереженням за станом пацієнта протягом кількох днів.

Синдром Стівенса — Джонсона

У зв’язку з лікуванням пегфілграстимом рідко повідомлялося про синдром Стівенса — Джонсона, який може бути небезпечним для життя або летальним. Якщо під час лікування пегфілграстимом у пацієнта розвинувся синдром Стівенса — Джонсона, застосування пегфілграстиму цьому пацієнту відновлювати не можна.

Імуногенність

Як і у всіх терапевтичних протеїнів, у пегфілграстиму існує потенціал імуногенності. Швидкість утворення антитіл проти пегфілграстиму загалом низька. Зв’язування антитіл відбувається, як і очікувалося, з усіма біопрепаратами; однак дотепер вони не були пов’язані з нейтралізуючою активністю.

Аортит

Повідомлялося про аортит після введення Г-КСФ у здорових добровольців і хворих на рак. Симптоми, які спостерігалися, включали лихоманку, біль у животі, нездужання, біль у спині та підвищення маркерів запалення (наприклад, С-реактивний білок і кількість лейкоцитів). У більшості випадків аортит був діагностований за допомогою комп’ютерної томографії та, як правило, зникав після відміни Г-КСФ (див. розділ «Побічні реакції»). Інші попередження

Безпека та ефективність застосування пегфілграстиму для мобілізації клітин-попередників крові у пацієнтів або здорових донорів не були належним чином оцінені.

Кришка голки попередньо наповненого шприца містить сухий натуральний каучук (похідна латексу), який може викликати алергічні реакції.

Інжектор (попередньо наповнений шприц) на тілі використовує акриловий клей. У пацієнтів, які мають реакцію на акрилові клеї, використання цього продукту може призвести до алергічної реакції.

Підвищена гемопоетична активність кісткового мозку у відповідь на терапію фактором росту була пов’язана з тимчасовими позитивними результатами візуалізації кісток. Це слід враховувати при інтерпретації результатів візуалізації кісток.

Утилізація невикористаного лікарського засобу або препарату із простроченим терміном придатності

Надходження лікарського засобу у зовнішнє середовище необхідно звести до мінімуму. Лікарський засіб не слід викидати у стічні води і побутові відходи. Для утилізації необхідно використовувати так звану «систему збору відходів» при наявності такої. Будь-які невикористані лікарські засоби або відходи повинні бути утилізовані відповідно до місцевих вимог.

Важлива інформація про допоміжні речовини

ПЕГФІЛГРАСТИМ-ВІСТА містить сорбіт. Пацієнтам зі спадковою непереносимістю фруктози не слід приймати цей лікарський засіб.

Лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію на дозу 6 мг, тобто по суті вільний від натрію.

Застосування у період вагітності та годування груддю.

Вагітність

Немає відповідних даних щодо застосування пегфілграстиму вагітним. У дослідженнях на тваринах було виявлено репродуктивну токсичність. Потенційний ризик для людини невідомий. Пегфілграстим не рекомендується застосовувати вагітним та жінкам репродуктивного віку, які не використовують засоби контрацепції.

Годування груддю

Недостатньо інформації про виділення пегфілграстиму/метаболітів у грудне молоко, тому не можна виключити ризику для новонароджених/немовлят. Необхідно прийняти рішення про припинення годування груддю або припинення/утримання від терапії пегфілграстимом, зважаючи на користь годування груддю для дитини та користь терапії для жінки.

Фертильність

Пегфілграстим не впливає на репродуктивну функцію або фертильність у тварин при кумулятивному дозуванні, у 6–9 разів вищому від рекомендованого для людини.