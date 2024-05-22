Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінних комплексівГаліборанж Мультивітаміни (Haliborange multivitamin) Галіборанж Мультивітаміни (Haliborange multivitamin) (568000) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник PharmaCare (Europe) Форма випуску Сироп Об'єм 250 мл Дієтичні добавки 2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів