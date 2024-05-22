Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинГаліборанж Вітамін С (Haliborange Vitamin C) Галіборанж Вітамін С (Haliborange Vitamin C) (567996) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 20 шт Немає в наявності 20 шт Немає в наявності 30 шт Немає в наявності 20 шт Немає в наявності Більше +1 Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник PharmaCare (Europe) Форма випуску Таблетки шипучі Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин