Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонВода міцелярна BeOnMe face (Micellar water BeOnMe face) Вода міцелярна BeOnMe face (Micellar water BeOnMe face) (567954) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 414,25 грн Без рецепта 1 шт від 414,25 грн В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Beonmelab s.r.l. Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон