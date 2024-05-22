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Вода міцелярна BeOnMe face (Micellar water BeOnMe face) (567954) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Вода міцелярна BeOnMe face (Micellar water BeOnMe face)
Ціна в місті Київ
від 414,25 грн
Без рецепта
1 шт від 414,25 грн
В наявності в 2 аптеках інших міст
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Виробник
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон