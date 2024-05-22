Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяБіфас маска-бустер для обличчя тканинна (Byphasse face booster sheet mask) Біфас маска-бустер для обличчя тканинна (Byphasse face booster sheet mask) (567720) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 97,53 грн Без рецепта 1 шт від 97,53 грн 1 шт від 97,51 грн 1 шт від 77,48 грн 1 шт від 97,61 грн 1 шт від 97,54 грн 1 шт від 88,27 грн Більше +3 В наявності в 30 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 18 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя 1.6. Антивікова косметика 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте