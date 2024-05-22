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Біфас маска-бустер для обличчя тканинна (Byphasse face booster sheet mask) (567720) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Біфас маска-бустер для обличчя тканинна (Byphasse face booster sheet mask)
Ціна в місті Київ
від 97,53 грн
Без рецепта
1 шт від 97,53 грн 1 шт від 97,51 грн 1 шт від 77,48 грн 1 шт від 97,61 грн 1 шт від 97,54 грн 1 шт від 88,27 грн
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В наявності в 30 аптеках
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Виробник
Об'єм
18 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя 1.6. Антивікова косметика 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте