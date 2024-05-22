Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямІнші додаткові засоби по догляду за волоссямCпрей для волосся Все під контролем Фармея (Hair spray Everything under control Pharmea)

Cпрей для волосся Все під контролем Фармея (Hair spray Everything under control Pharmea) (567677) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Cпрей для волосся Все під контролем Фармея (Hair spray Everything under control Pharmea)
Ціна в місті Київ
від 149,50 грн
Без рецепта
1 шт від 149,50 грн
В наявності в 2 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
3.2.4. Інші додаткові засоби по догляду за волоссям